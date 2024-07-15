كتائب المجاهدين تكشف مفاجأة بشأن عملية الرملة وتتوعد الاحتلال

كشفت “كتائب المجاهدين” الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن مفاجأة وتفاصيل جديدة بشأن عملية الدهس في الرملة جنوب تل أبيب أمس، التي أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين بينهم اثنان في حالة خطرة.

وقال أبو بلال -الناطق العسكري لكتائب المجاهدين- في بيان على تليغرام إن “عملية صرفند البطولية قرب الرملة المحتلة التي نفذها المغوار محمد شهاب من بلدة كفر عقب بالقدس ابن وحدة شهداء الداخل (داهم) التابعة للكتائب، ضربة نوعية لأجهزة أمن واستخبارات العدو حيث أصيب ضابط و3 جنود على الأقل”.

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وتابع “تأتي عملياتنا في الضفة والقدس والداخل في إطار معركتنا المتواصلة في غزة وفي إطار ردنا الطبيعي على جرائم العدو المتواصلة بحق شعبنا وخاصة في غزة وتدنيس المسجد الأقصى والتنكيل بأسرانا البواسل في سجون الإرهاب الصهيونية”.

“كلهم أصيبوا بنيران المقاومة في غزة”

وأكد أن “جل الجنود الصهاينة المصابين في هذه العملية البطولية هم من الذين أصيبوا بنيران المقاومة في غزة، وقد كنّا حذّرنا سابقًا بأننا سنلاحق كل المجرمين من ضباط وجنود العدو المشاركين في جرائم الإبادة الجماعية ضد أهلنا في غزة، فلدينا المعلومات الكافية عنهم”.

وأضاف “نقول لأجهزة أمن العدو تحديناكم في عقر ما سرقتوه وجعلتوه بيوتكم، رغم كل إجراءاتكم الأمنية المشددة لم تستطيعوا حماية جنودكم القتلة الجبناء ووصلنا لهم بفضل الله”.

وختم “سنلاحق بعون الله كل المجرمين من جيش العدو الذين شاركوا في قتل أهلنا في غزة كما وعدنا من قبل وأوفينا، وعلى العدو الجبان أن ينتظر المزيد من بأس مجاهدينا الأبطال فلا مكان آمن للصهاينة على أرضنا”.

הפצועים בפיגוע הדריסה ליד צריפין – לוחמים שנפגעו בלחימה בעזה והיו בשיקום: "חלקם נחשפו למראות קשים ואיבדו חברים" | 2 עדיין מוגדרים במצב קשהhttps://t.co/Vb5Va82u2X | @OrRavid pic.twitter.com/uGU7zguLTx — החדשות – N12 (@N12News) July 15, 2024

إعلام إسرائيلي يؤكد

في هذا السياق، أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن “المصابين الأربعة في الهجوم هم مقاتلون، بعضهم أصيب أثناء القتال في قطاع غزة وكانوا في المحطة في طريقهم لإعادة التأهيل في قاعدة زرفين”.

ونقلت القناة عن مسؤول طبي عالج الجرحى، أنهم “عولجوا في إحدى الثكنات، وأن بعضهم تعرّض لمشاهد قاسية وفقدوا رفاق سلاح في الحرب”.