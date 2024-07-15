مقاوم يوجه رسالة إلى نتنياهو خلال عمليات نوعية ضد الاحتلال في رفح (شاهد)

مشاهد من حمم الهاون واشتباكات ضارية مع الاحتلال في مخيم يبنا

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مشاهد من عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وعرضت السرايا عبر قناتها على تليغرام مشاهد من حمم الهاون التي دكّ بها مجاهدوها “جنود وآليات العدو في محاور التقدم بمدينة رفح”، ضمن معركة طوفان الأقصى.

رسالة إلى نتنياهو

وتضمّنت اللقطات مقاتلين من لواء رفح التابع للسرايا وهم يستعدون للضربة وأحدهم يقول “يا نتنياهو.. غزة مقبرة الغزاة”، ثم تلا قوله تعالى {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى}، قبل أن يطلق المقاومون القذائف على وقع البسملة والتكبير.

وفي مشهد آخر، قال أحد المقاومين إنهم يستهدفون “تجمعات وحشودات العدو في وسط رفح بقذائف الهاون عيار 81 ملم”.

وكُتب على الفيديو “دكّ جنود وآليات العدو المتوغلة وسط مدينة رفح بالاشتراك مع كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

اشتباكات مع الاحتلال في مخيم يبنا

وفي بيانات منفصلة اليوم، قالت سرايا القدس “يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو وسط مخيم يبنا بمدينة رفح”.

وأضافت “استهدفنا بقذيفة (TPG) مجموعة من جنود العدو الصهيوني داخل شقة سكنية عند مفترق عوض الله وسط مخيم يبنا جنوب مدينة رفح وأوقعنا أفراد المجموعة بين قتيل وجريح”.

وزادت “قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي (عيار 60) جنود وجيبات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط مفترق عوض الله وسط مخيم يبنا جنوب مدينة رفح وأكد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي بالقرب من المكان المستهدف لإجلاء القتلى والجرحى”.

وتواصل المقاومة التصدي بضراوة لتوغلات جيش الاحتلال، وتنصب له العديد من الكمائن في محاور القتال وسط معارك شرسة، مكبّدة إياه خسائر جديدة في الجنود والعتاد.