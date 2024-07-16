أبو حمزة: جيش الاحتلال أصابه الضعف ومعركة طوفان الأقصى مستمرة (فيديو)

في خطاب جديد له، أكد أبو حمزة، الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استمرار معركة “طوفان الأقصى” مهما طال أمدها، مشدّدا على أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قادرة على حسمها لصالحها.

واستهل أبو حمزة خطابه بتأكيد صمود المقاومين في وجه العدوان الإسرائيلي، قائلا “الأيام تمضي تلو الأيام، والأشهر تلو الأشهر، ونحن لا نزال عند وعدنا ومبدأنا الراسخ الذي قطعناه على أنفسنا منذ بداية الحرب والعدوان، مهما طالت الحرب، نحن أهلها وصناع نصرها إن شاء الله”.

وأشار أبو حمزة إلى ما وصفه بـ”الضعف” الذي أصاب الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق، قائلا “إن كيد العدو ضعيف في رفح وأزقتها، وفي حي الشابورة وإبن وتل السلطان حيث العبوات الناسفة فخر الصناعة الجهادية التي ألهبت دبابات الغزاة المعتدين، ضعيفا ذليلا في الشجاعية حيث ناقلات المرتزقة التي أمست خردة على قارعة الطريق وعويل الجنود الصهاينة الجبناء الذين فروا كالجراد ما بين هارب وجريح ومقتول أمام بأس المقاتلين الأشداء. كذلك في تل الهوى وطولكرم التي مرغت الأرض بدماء الصهاينة، وإن جندنا لهم الغالبون”.

كما تحدّث عن نجاحات ميدانية للمقاومة، قائلا “تمكنّا من الإجهاز على قوة صهيونية من نقطة الصفر في الشجاعية”.

ولم يُغفل أبو حمزة الحديث عن معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، قائلا “إن التنكيل بأسرانا البواسل في السجون يعكس حالة الهمجية والظلم الصهيوني الممنهج الذي يمارسه كيان الاحتلال بحق شعبنا أينما كان”.

وأكد أن “أسرانا على سلم أولويات المقاومة، ونعِدهم أن تحريرهم آتٍ لا محالة رغم أنف العدو وغطرسته”.

كما وجَّه أبو حمزة رسالة شديدة اللهجة إلى “أفراد الشرطة من الطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة”، مطالبا إياهم بالتوقف عن “ممارسة أقسى وأسوأ أنواع التعذيب والإهانة” بحق الأسرى الفلسطينيين، وحذّرهم من “دوافع انتقامية قاتلة” في حال استمرار هذا السلوك.

ودعا أبو حمزة إلى تشكيل جبهة عربية وإسلامية موحَّدة لمواجهة الاحتلال، مؤكدا أن الوحدة هي السبيل لتحقيق النصر.

واختتم أبو حمزة خطابه بتوجيه التحية إلى الشعب الفلسطيني “ولجبهات الإسناد الملتهبة في لبنان والعراق واليمن ولكل الأحرار في العالم العربي والإسلامي”، مؤكدا استمرار القتال بـ”كل الطرق والوسائل المتاحة حتى دحر الاحتلال”.