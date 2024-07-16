“أخطأتُ في الدعوة لاستهداف ترامب”.. بايدن: لا أعرف ما إذا كان إطلاق النار سيغير مسار الانتخابات

كان من الخطأ استخدام مصطلح “بؤرة الهدف” في الإشارة إلى ترامب

أقرّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنّه ارتكب “خطأ” بإطلاقه قبل أيام من تعرّض سلفه دونالد ترامب لمحاولة اغتيال بالرصاص، دعوة إلى “استهداف” منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان بايدن قال في الثامن من يوليو/تمّوز أمام مؤتمر للمانحين لحملته الانتخابية “لقد حان الوقت لاستهداف ترامب” أو “وضعه في بؤرة الهدف”.

ومنذ أن تعرّض ترامب لمحاولة اغتيال السبت، يواجه بايدن انتقادات شديدة بسبب استخدامه تلك العبارة، لكنه تراجع عن ذلك وقال في مقابلة مع شبكة (إن بي سي) التلفزيونية “كان خطأ أن أستخدم تلك الكلمة”.

وأوضح بايدن ما كان يقصده قائلا “أردت أن أقول: ركّزوا عليه، على ما يفعله، على إجراءاته، وعلى عدد الأكاذيب التي قالها خلال المناظرة”، ودعا إلى تهدئة الأجواء السياسية في البلاد وحاول شرح موقفه الدقيق من منافسه.

“بؤرة الهدف”

وقال بايدن أمس الاثنين إنه أخطأ في استخدام مصطلح “بؤرة الهدف” في الإشارة إلى ترامب، بحسب تقرير لصحيفة بوليتيكو الأمريكية.

ويتهم العديد من الجمهوريين، الرئيس الديمقراطي بالمسؤولية عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها منافسه.

I’ve been doing this a long time, I know I’m not a young guy. But I’ve gotten more done than any president has in a long, long time. I’m willing to be judged on that.pic.twitter.com/HilcERFprR — Joe Biden (@JoeBiden) July 16, 2024

محاولة شرح الموقف

وحاول بايدن شرح موقفه الدقيق من منافسه، وقال “كيف تتحدث عن التهديد الذي تتعرّض له ديمقراطيتنا، وهو أمر حقيقي عندما يقول رئيس أمورًا بالطريقة التي يقولها؟”.

وأضاف “هل يفترض أن تمتنع عن قول أيّ شيء لمجرد أن ذلك قد يحرّض شخصًا ما؟”. وقال “لم أستخدم هذا الخطاب، منافسي استخدم هذا الخطاب، فهو يتحدث عن مذبحة إذا خسر”.

Disagreement is inevitable in American democracy. It’s human nature. But politics must never be a literal battlefield. We stand for an America not of extremism and fury, but of decency and grace. pic.twitter.com/E189XNKvWL — Joe Biden (@JoeBiden) July 15, 2024

هل يتغير مسار الانتخابات؟

وفيما يتعلق بسير الانتخابات بعد الحادث، قال بايدن “لا أعرف ما إذا كان إطلاق النار على ترامب سيغير المسار؟”، وأضاف “لا أعرف وأنتم لا تعرفون أيضا، ما تأثير محاولة الاغتيال التي وقعت يوم السبت”.

وأصيب ترامب بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا السبت. وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنهم قتلوا مطلق النار، وذكر بيان أن أحد الحاضرين قتل وأصيب اثنان إصابات حرجة.