“أخطأتُ في الدعوة لاستهداف ترامب”.. بايدن: لا أعرف ما إذا كان إطلاق النار سيغير مسار الانتخابات

أقرّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنّه ارتكب “خطأ” بإطلاقه قبل أيام من تعرّض سلفه دونالد ترامب لمحاولة اغتيال بالرصاص، دعوة إلى “استهداف” منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان بايدن قال في الثامن من يوليو/تمّوز أمام مؤتمر للمانحين لحملته الانتخابية “لقد حان الوقت لاستهداف ترامب” أو “وضعه في بؤرة الهدف”.

ومنذ أن تعرّض ترامب لمحاولة اغتيال السبت، يواجه بايدن انتقادات شديدة بسبب استخدامه تلك العبارة، لكنه تراجع عن ذلك وقال في مقابلة مع شبكة (إن بي سي) التلفزيونية “كان خطأ أن أستخدم تلك الكلمة”.

وأوضح بايدن ما كان يقصده قائلا “أردت أن أقول: ركّزوا عليه، على ما يفعله، على إجراءاته، وعلى عدد الأكاذيب التي قالها خلال المناظرة”، ودعا إلى تهدئة الأجواء السياسية في البلاد وحاول شرح موقفه الدقيق من منافسه.

وقال بايدن أمس الاثنين إنه أخطأ في استخدام مصطلح “بؤرة الهدف” في الإشارة إلى ترامب، بحسب تقرير لصحيفة بوليتيكو الأمريكية.

ويتهم العديد من الجمهوريين، الرئيس الديمقراطي بالمسؤولية عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها منافسه.

I’ve been doing this a long time, I know I’m not a young guy.

But I’ve gotten more done than any president has in a long, long time.

I’m willing to be judged on that.pic.twitter.com/HilcERFprR

— Joe Biden (@JoeBiden) July 16, 2024