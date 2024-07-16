إسرائيل.. تأهب وإغلاق طرق في إيلات إثر “حادث أمني” (فيديو)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، التأهب الأمني وإغلاق عدد من الطرق بمدينة إيلات (جنوب) على خلفية حادث وصفته بأنه أمني مشتبه به.

وقالت في بيان لها “عقب حادث أمني مشتبه به في منطقة الطريق السريع رقم 12 في إيلات، تقوم قوات الشرطة بما في ذلك شرطة حراس الحدود والجيش الإسرائيلي بإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة”.

قرب الحدود المصرية

ويقع الطريق 12 على مقربة من الحدود المصرية.

في السياق، نفت الشرطة ادعاءات وقوع إطلاق نار إثر الحادث، وزعمت في بيانها أنه “خلافا للرسائل الكاذبة التي يتم نشرها الآن، سنوضح أنه لا يوجد أي حادث إطلاق نار في مدينة إيلات”.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إزالة الشبهة بوجود حادث أمني في منطقة الطريق السريع رقم 12 قرب مدينة إيلات.

ولم تدلِ الشرطة الإسرائيلية أو الجيش بمزيد من التفاصيل عن طبيعة الحادث الأمني، أو هوية أي مشتبه به.