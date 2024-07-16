إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار شمالي الضفة المحتلة وحماس تعلق (فيديو)

أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار على سيارتهم شمالي الضفة الغربية، وقال جيش الاحتلال إن فلسطينيين أطلقوا النار على سيارة إسرائيلية قرب مفرق رامين شرق طولكرم.

وأضاف الجيش في بيان “أصيب عدد من المدنيين بجروح طفيفة وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي”، وقد بدأت قوات الجيش مطاردة مطلقي النار، بحسب ما ادعى البيان.

وأشارت فرق الإنقاذ الإسرائيلية إلى “إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نتيجة الزجاج المحطم إثر إطلاق النيران على السيارة، وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية أنه تم العثور على 55 خرطوش رصاص في المنطقة.

#متابعة | تصريح صحفي صادر عن حركة المقا9مة الإسلامية "حoاس": – إن عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت شرق طولكرم صباح اليوم وأدت إلى إصابة ثلاثة مستوطنين، تأتي كرد فعل طبيعي على الجرائم الوحشية والمجازر البشعة التي تُرتكب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والانتهاكات… — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 16, 2024

حماس تشيد بالعملية

من جانبها أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالعملية ووصفتها بأنها بطولية، وقالت إنها تأتي “كرد فعل طبيعي على الجرائم الوحشية في قطاع غزة”.

وقالت “عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت شرق طولكرم صباح اليوم وأدت إلى إصابة ثلاثة مستوطنين، تأتي كرد فعل طبيعي على الجرائم الوحشية والمجازر البشعة التي تُرتكب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية”.

وأضافت “ندعو أبناء شعبنا في الضفة والقدس المحتلتين إلى مواصلة المقاومة والدفاع عن شعبنا وأرضنا، وتلبية نداء الأرض والمقدسات، وتنفيذ مزيد من العمليات البطولية التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين، وتضع حدًّا لإرهابهم”.

وحتى الساعة 6:30 (بتوقيت غرينتش) لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن الحادث.

#شاهد | انطلاق موكب تشييع الشهيد أحمد سلطان من قطاع غزة، والذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة البيرة، فجر اليوم. pic.twitter.com/WE3QDcyYo6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 16, 2024

شهيد في البيرة

استشهد الشاب الفلسطيني أحمد رمزي عبد سلطان (20 عاما) فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة، جراء إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، أن الشاب أحمد رمزي، استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي عند دوار شمال مدينة البيرة خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المدينة.

احتجاز جثمان الشهيد

وأشارت المصادر، إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمان الشاب عدة ساعات، ثم سلّمته إلى طواقم الإسعاف التي نقلته إلى مجمع فلسطين الطبي.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينتي البيرة ورام الله، ودهم منازل ومحال صرافة، وصادر معدات ووثائق.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز.

#شاهد | من وداع الشاب أحمد رمزي عبد السلطان من قطاع غزة الذى أعدمه الاحتلال خلال اقتحامه لمدينة البيرة، فجر اليوم. pic.twitter.com/DNOBr0ptOa — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 16, 2024

ادعاءات الاحتلال

وقالت الشرطة الإسرائيلية “خلال ساعات الليل، عملت قوات حرس الحدود بالشرطة مع قوات الجيش الإسرائيلي تحت إشراف الشاباك في مدينة البيرة”، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وزعمت الشرطة أن فلسطينيا “ركض نحو القوة وفي يده سكين وطعن أحد أفرادها”، وقالت “ردًّا على ذلك، ردّ شرطي آخر بإطلاق النار وقتل المهاجم، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما من سكان غزة”.

وقالت إنه تم نقل شرطي حرس الحدود الجريح لتلقي العلاج في المستشفى.

#شاهد | قوات الاحتلال تقتحم قرية بزاريا بعد عملية بيت ليد شمال طولكرم pic.twitter.com/p3q1cqMnUo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 16, 2024

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ مساء أمس، سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية طالت مدن أريحا (شرق) وقلقيلية وطوباس ونابلس (شمال) وبلدات ومخيمات بعدة محافظات.

ودهمت قوات الاحتلال محال صرافة، ومنازل فلسطينية خلال الاقتحامات، واندلعت اشتباكات بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينتي طوباس وقلقيلية.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، في حين تواصل تل أبيب حربها في غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا.