إعاقات جسدية واضطرابات نفسية.. الكشف عن حصيلة جديدة لعدد جنود الاحتلال المصابين في معارك غزة

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن 9400 جندي جريح تلقوا العلاج بقسم إعادة التأهيل منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان “منذ 7 من أكتوبر، تم علاج 9400 جريح من الرجال والنساء في قسم إعادة التأهيل، منهم 36% يعانون ردود أفعال نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة”.

وأضافت الوزارة أنه حسب التوقعات سيدخل قسم إعادة التأهيل 14 ألف جريح بحلول نهاية عام 2024، وسيحصلون على العلاج، وسيواجه نحو 5600 منهم اضطرابات نفسية.

وأشارت إلى أنها تنشئ لجنة مخصصة للناجين من الصدمات ضمن عمليات التقييم التي تجريها شعبة التأهيل في وزارة الدفاع للتعامل مع ارتفاع أعداد الضحايا.

وقالت الوزارة “ستناقش اللجنة تقديم المساعدة القانونية في حالات استثنائية للضحايا الذين يعانون إعاقات رأسية وعقلية وإعاقات ما بعد الصدمة والإعاقات الشديدة”.

وأضافت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعيين أعضاء اللجنة من بين المتخصصين في الرعاية والطب والتأهيل وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تتكتم على خسائرها الحقيقية في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وسط تسريبات من مستشفيات إسرائيلية تفيد بأنها تستقبل أعدادا من المصابين أكبر مما يُعلَن.

وأسفرت الحرب التي يشنها جيش الاحتلال بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.