استقبال الأبطال لترامب في أول ظهور علني له بعد محاولة الاغتيال (فيديو)

ظهر دونالد ترامب في الليلة الأولى للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري أمس الاثنين، وسط تصفيق حار من أنصاره بعد يومين من محاولة اغتياله.

واستُقبل ترامب استقبال الأبطال ووقف له الحضور مصفقا مدة طويلة عندما دخل القاعة في وسط مدينة ميلووكي وهو يضع ضمادة سميكة على أذنه، وهتف الحشد “كفاح! كفاح! كفاح”، ورفعوا قبضات أيديهم، محاكين فعل ترامب في اللحظات التي أعقبت إصابته.

ووجه لهم الرئيس السابق الشكر وجلس بجانب بعض أبنائه والسناتور جيه. دي فانس، الذي اختاره ترامب لمنصب نائب الرئيس.

ومن المقرر أن يقبل ترامب رسميا ترشيح الحزب في خطاب يلقيه يوم الخميس وسيواجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

بدأ المؤتمر الذي يستمر 4 أيام بعد أقل من 48 ساعة من إطلاق مسلح النار على تجمع انتخابي لترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا؛ مما تسبب في مقتل أحد مؤيديه. وقُتل المسلح بالرصاص ولا تزال دوافعه غير واضحة.

احتدام التنافس

وتظهر استطلاعات الرأي تنافسا متقاربا بين ترامب (78 عاما) وبايدن (81 عاما)، على الرغم من تقدم ترامب في عدة ولايات متأرجحة من المرجح أن تحسم نتيجة الانتخابات. ولم يلتزم ترامب بقبول نتائج الانتخابات إذا لم ينجح.

وقال تايلور بودويتش رئيس لجنة العمل السياسي الرئيسية لجمع التبرعات التي تدعم حملة ترامب على موقع إكس إن الحملة التي ترفع شعار “اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى” جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمس الاثنين.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين بأن الملياردير إيلون ماسك يخطط للتبرع بنحو 45 مليون دولار شهريا للجنة العمل السياسي الجديدة المؤيدة لترامب. وأيد ماسك ترامب بعد محاولة الاغتيال يوم السبت.

وبدأ اليوم الأول من المؤتمر بسلسلة أخرى من الانتصارات القانونية لترامب، عندما أسقطت قاضية المحكمة الجزئية إيلين كانون تهما اتحادية له بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم على ترامب في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل لمحاولته التستر على دفع أموال للنجمة الإباحية ستورمي دانييلز في الأسابيع التي سبقت فوزه في انتخابات 2016.