الحوثيون يعلنون استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، استهدافها ثلاث سفن في البحرين الأحمر والمتوسط بواسطة صواريخ ومسيَّرات وزوارق، بسبب ما وصفته بانتهاك الشركات المالكة للسفن حظر الوصول إلى “موانئ فلسطين المحتلة”، في إشارة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وفقًا للبيان الصادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، تم استهداف السفينة “BENTLEY I” في البحر الأحمر بزوارق وطائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية.

وأضاف البيان أن العملية الثانية استهدفت السفينة النفطية “CHIOS Lion” في البحر الأحمر بواسطة زورق مسيَّر، وأسفرت عن إصابة دقيقة ومباشرة.

وأشار سريع إلى أن العملية الثالثة نُفذت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية في البحر المتوسط، واستهدفت السفينة “Olvia”، محققة هدفها بنجاح.

وأكد البيان أن الهجمات جاءت ردًّا على انتهاك هذه الشركات المالكة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، دون الكشف عن جنسيات هذه الشركات.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينتي "BENTLEY I" و "CHIOS Lion" النفطية في البحر الأحمر، وعملية ثالثة مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت سفينة (Olvia) في البحر الأبيض المتوسط 15-07-2024م

pic.twitter.com/1KP767ZV4h — العميد يحيى سريع (@army21ye) July 15, 2024

تصريحات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت، في وقت سابق الاثنين، بأن سفينتين تعرضتا لهجمات في البحر الأحمر بالقرب من مدينة الحديدة اليمنية، وأسفرت الهجمات عن أضرار طفيفة لإحدى السفن.

وأوضحت الهيئة أن السفينة الأولى تعرضت لهجوم بواسطة قارب مسيَّر على بُعد 97 ميلًا بحريًّا شمال غرب الحديدة، مما تسبب في أضرار طفيفة وتصاعد دخان خفيف. وأكدت أن السفينة وطاقمها في حالة جيدة وتواصل الإبحار نحو ميناء التوقف التالي.

وفي بيانين منفصلين، ذكرت الهيئة وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن السفينة الثانية تعرضت لهجوم بثلاثة زوارق صغيرة، وأبلغت عن انفجار ثلاثة صواريخ بالقرب منها على بُعد 70 ميلًا بحريًّا جنوب غرب الحديدة.

وأفادت السفينة بأن أول صاروخ انفجر في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، تلاه صاروخان آخران بعد نحو 45 دقيقة.

وفي هجوم آخر على السفينة، أبلغ الربان في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش عن رؤية مقذوف مجهول ينفجر قرب السفينة، مؤكدًا أن السفينة وطاقمها بخير.

وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية أن زورقًا صغيرًا مسيَّرًا اصطدم بالسفينة مرتين، وأن زورقين صغيرين مأهولين أطلقا النار عليها.

وتأتي هذه الهجمات “تضامنًا مع غزة” التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، حيث يستهدف الحوثيون سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 من يناير/كانون الثاني 2024، يشن تحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق متعددة من اليمن، ردًّا على الهجمات البحرية، التي قابلتها الجماعة بردود فعل من حين إلى آخر.

ومع تصاعد التوتر في يناير وتدخّل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي أنها تَعُد جميع السفن الأمريكية والبريطانية أهدافًا مشروعة لهجماتها.