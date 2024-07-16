شاهد: حزب الله يقصف كريات شمونة بعشرات الصواريخ واستشهاد 3 أطفال سوريين بغارة إسرائيلية

استهدف مقاتلو حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، مستوطنة “كريات شمونة” الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على اعتداءات جيش الاحتلال على القرى الجنوبية.

وقال بيان صادر عن الحزب “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين وخصوصا كفرتبنيت واستشهاد مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر لحظة سقوط أحد الصواريخ على المستوطنة، وعملية اعتراض الدفاع الجوي لعشرات الصواريخ، وكذلك الدمار في عدد من المباني والسيارات.

وفي وقت سابق اليوم، أغارت مسيَّرة إسرائيلية على أطراف المنطقة الواقعة بين بلدتي “الضهيرة” و”يارين” جنوبي لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة “كفركلا” بالقذائف الفوسفورية، حسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

5 شهداء بينهم 3 أطفال في غارتين إسرائيليتين

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارتين اسرائيليتين على جنوبي لبنان أوقعتا 5 شهداء بينهم 3 أطفال سوريين، وأشارت الوكالة إلى أن “الغارة المعادية استهدفت أرضا زراعية في بلدة أم التوت”.

وأضافت الوكالة أن “غارة معادية استهدفت بعد ظهر اليوم دراجة نارية” بواسطة مسيَّرة على طريق (كفرتبنيت – الخردلي)، وأدّت إلى استشهاد سوريَّين اثنين.

في السياق، ادعى جيش الاحتلال استهداف فردين من حزب الله بغارة شنتها مسيَّرة في بلدة المنصوري بقضاء صور (جنوبي لبنان)، من دون أن يوضح مصيرهما.

وقال الجيش إنه هاجم الفردين بعدما شُوهدا وهما يفران من المنطقة التي أُطلِق منها صواريخ، أمس الاثنين، على مستوطنة كريات شمونة.

وعادة ما يزعم جيش الاحتلال أن هجماته في لبنان تطول أهدافا أو كوادر عسكرية لحزب الله، لكن الجانب اللبناني يقول إن كثيرا منها تستهدف مدنيين أبرياء.

وفي هجمات أخرى، قال جيش الاحتلال في بيانه إنه قصف بالمدفعية مناطق في بلدتي كفركلا ودير ميماس (بقضاء مرجعيون) وبلدة عيتا الشعب (بقضاء بنت جبيل)، دون تقديم تفاصيل أخرى بالخصوص.

حرائق جراء قصف إسرائيلي بقنابل الفوسفور

ومنذ ساعات الليل حتى السادسة صباح الثلاثاء، استمرت فرق الدفاع المدني اللبناني في إخماد الحرائق، في الأحراج المتاخمة لنهر الليطاني جراء القصف الفوسفوري لجيش الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مدفعية الاحتلال أطلقت فجرا نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والناقورة وعلما الشعب.

ولفتت إلى أن إسرائيل أطلقت القنابل المضيئة طوال الليلة الماضية، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

كما أشارت إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت بعد منتصف الليل مجرى نهر الليطاني بالقذائف الفوسفورية، ووادي السلوقي قبالة بلدة قبريخا وأطراف بني حيان بالقذائف المدفعية.