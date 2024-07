غوتيريش: كل مكان في غزة “منطقة موت محتملة”

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن كل مكان في غزة يعد منطقة موت محتملة.

وأضاف غوتيريش في منشور عبر منصة إكس، الاثنين، إن “الدمار في غزة غير مفهوم وغير مقبول، لا يوجد أي مكان آمن”.

The extreme level of fighting and devastation in Gaza is incomprehensible and inexcusable.

Nowhere is safe. Everywhere is a potential killing zone.

It is high time for the parties to show the political courage and political will to finally reach a deal.

— António Guterres (@antonioguterres) July 15, 2024