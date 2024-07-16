غوتيريش: كل مكان في غزة “منطقة موت محتملة”

“الدمار في غزة غير مفهوم وغير مقبول”

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن كل مكان في غزة يعد منطقة موت محتملة.

وأضاف غوتيريش في منشور عبر منصة إكس، الاثنين، إن “الدمار في غزة غير مفهوم وغير مقبول، لا يوجد أي مكان آمن”.

The extreme level of fighting and devastation in Gaza is incomprehensible and inexcusable. Nowhere is safe. Everywhere is a potential killing zone. It is high time for the parties to show the political courage and political will to finally reach a deal. — António Guterres (@antonioguterres) July 15, 2024

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كافة الأطراف إلى إبداء الشجاعة السياسية والرغبة لتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكان غوتيريش دعا مرارا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان القطاع دون قيود.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 38 ألف شهيد، وأكثر من 88 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.