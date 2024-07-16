سياسة|قطاع غزة

غوتيريش: كل مكان في غزة “منطقة موت محتملة”

“الدمار في غزة غير مفهوم وغير مقبول”

غوتيريش قال إن الدمار في غزة غير مفهوم وغير مقبول
غوتيريش قال إن الدمار في غزة غير مفهوم وغير مقبول (غيتي)
16/7/2024-|آخر تحديث: 16/7/202412:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن كل مكان في غزة يعد منطقة موت محتملة.

وأضاف غوتيريش في منشور عبر منصة إكس، الاثنين، إن “الدمار في غزة غير مفهوم وغير مقبول، لا يوجد أي مكان آمن”.

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ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كافة الأطراف إلى إبداء الشجاعة السياسية والرغبة لتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكان غوتيريش دعا مرارا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان القطاع دون قيود.

مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تعرضت للقصف الإسرائيلي
مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تعرضت للقصف الإسرائيلي (غيتي)

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 38 ألف شهيد، وأكثر من 88 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

المصدر : الأناضول