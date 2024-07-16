“قمري الشهيد”.. أب من غزة يرثي طفليه بأنشودة مؤثرة عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

عبد الله زكي.. منشد فلسطيني ينقل أحزان أهالي غزة بصوته الشجي، وفي الحرب الراهنة فقد عبد الله 18 فردًا من عائلته دفعة واحدة بقصف إسرائيلي لمنزل العائلة في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان من بين الشهداء ابنه بلال وابنته ريتال اللذان رثاهما بقصيدة مؤثرة بعنوان “قمري الشهيد” للشاعر الفلسطيني محمود عياد الذي يطلق على نفسه اسم “المرابط”.

“قمري الشهيد”

وأنشد عبر الجزيرة مباشر قائلًا “قمري الشهيد.. عمري الوحيد، حضن الردى بعد الصمود.. ومضى إلى دار الخلود/ ودّعته والدمع بي.. والبُعد بات مُعذِّبي، يا أرضُ ما شئتِ اطلبي.. لبيكِ لبيكِ أجود”.

وتابع في شجن “غفت العيونُ فلا حراك.. والوجهُ يا وجهَ الملاك.. والروحُ تحضنُها دماك.. عرسُ المنون/ والعيشُ كم يحلو هناك.. واللهُ يا قدري اصطفاك.. قد حانَ نومُك في ثراك.. وطنٌ حنون”.

واستطرد “قدرًا أعيشُ الذكريات.. ما مِتَّ بل أحلى حياةْ.. ودماكَ تنطقُ بالعِظات.. والعيشُ عيشَ الخالدين/ رُحْ يا حبيبي للإله.. رُحْ بالردى يجني الجباه.. رُحْ بالسلاح ولا سواه.. والله يقبل مَن أتاه”.

وختم متأثرا “يا ناعس العينين كم.. نصر نما مِن غير دم.. واللهِ لن يُجني الندم.. لو صاحتِ الأوطان آه”.

وروى عبد الله للجزيرة مباشر قصة استشهاد طفليه و18 فردًا من أسرته في قطاع غزة، وهي الفاجعة المتكررة منذ أكثر من 9 أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الشهداء غابيتهم أطفال ونساء.