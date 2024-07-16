قناص من سرايا القدس يصيب جنديا إسرائيليا في رفح (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو يُظهر عملية قنص جندي إسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويُظهر الفيديو، الذي يحمل عنوان “مشاهد من قنص مجاهدي سرايا القدس جنديا صهيونيا في محور التقدم وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة”، قناصا من السرايا وهو يعد بندقيته بدقة ويطلق النار على مجموعة من الجنود الإسرائيليين يتقدمون في شارع تحيط به مبان مدمرة، وتظهر في الخلفية مدرعة إسرائيلية.

ويُظهر الفيديو إصابة جندي وسقوطه على الأرض، بينما يحتمي باقي الجنود بالمدرعة.

وتشهد مدينة رفح، كغيرها من مناطق قطاع غزة، اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.