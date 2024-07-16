كاتس يرفض طلب وزير خارجية النرويج زيارة إسرائيل

رفض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طلب نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي زيارة إسرائيل احتجاجا على اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية.

ونقل موقع (تايمز أوف إسرائيل) الإخباري، اليوم الثلاثاء، عن كاتس أنه رفض طلب إيدي زيارة إسرائيل بسبب اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، ورفضها تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “منظمة إرهابية”، ودعمها قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي.

وأشار كاتس، إلى أن إيدي وجه عدة طلبات للزيارة منذ مايو/أيار 2024، عندما قامت النرويج وإسبانيا وإيرلندا بتنسيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن إيدي تواصل معه خلال قمة الناتو التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن.

“لدينا الكثير لنناقشه”

وقال إيدي لنظيره الإسرائيلي “لدينا الكثير لنناقشه”، ورد كاتس، بحسب ما ذكره مكتبه “لقد فعلتم لنا الكثير أيضًا”.

وأضاف الموقع الإخباري الإسرائيلي “لا يستطيع إيدي زيارة السلطة الفلسطينية أيضا إلا بموافقة تل أبيب”.

وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في 4 يونيو/حزيران سلوفينيا، وهو ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.