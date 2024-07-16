كتائب المجاهدين تقصف مقر قيادة للاحتلال في محور نتساريم بصاروخي غراد (فيديو)

نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر استهدافها مقر قيادة وسيطرة تابع للجيش الإسرائيلي في ما يُسمى “محور نتساريم” بصاروخين من نوع 107 غراد.

يُظهر الفيديو الذي حمل عنوان “مشاهد من دك كتائب المجاهدين لمقر للقيادة والسيطرة تابع للعدو الصهيوني في ما يُسمى ‘محور نتساريم’ بصاروخين من نوع 107” إطلاق الصاروخين من موقع مجهَّز للإطلاق وسط الأشجار، حيث يرتفعان نحو السماء تاركَين خلفهما خطا من الدخان الأبيض.

وبعد لحظات من اختفاء الصاروخين عن العدسة، تُظهر اللقطات التالية تصاعد دخان كثيف في السماء، في إشارة إلى إصابة الهدف المحدَّد. ولم يتضح من الفيديو حجم الخسائر التي نجمت عن القصف.

وتُعَد غراد من الصواريخ السوفيتية، وهي ذات مدى يتراوح بين 20 و40 كيلومترا، وتتميز بقدرتها التدميرية الكبيرة، مما يجعلها سلاحا فعالا في ميدان المعركة.

وتمكنت المقاومة من إدخال آلاف من هذه الصواريخ، ومن ثم بدأت بتصنيعها محليا.

ويأتي هذا الاستهداف في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وتدمير هائل في البنية التحتية.