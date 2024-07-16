“مجزرة بحق المدنيين”.. استشهاد 3 أشقاء بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان (فيديو)

استشهد 3 أشقاء، مساء الاثنين، بغارة إسرائيلية على منزل مأهول في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن “إسرائيل ارتكبت مجزرة في حق المدنيين بمدينة بنت جبيل، قُتل خلالها 3 أشقاء بقصف استهدف منزلا في المدينة على دفعتين”.

وأوضحت أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض من المنزل المدمر، ونقلت جثث الأشقاء الثلاثة إلى أحد مستشفيات المنطقة.

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت الوكالة أن “طيران العدو الإسرائيلي أغار مستهدفا مدينة بنت جبيل على دفعتين، ملقيا صاروخَي جو-أرض في كل غارة، كما استهدف بلدة كفركلا جنوبي لبنان”.

جيش الاحتلال يعلن تدمير مبنيين لحزب الله

في السياق، قال جيش الاحتلال إنه دمر مبنيين داخلهما أفراد من حزب الله، واعترض صاروخا أُطلق من لبنان بينما سقط آخران في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل.

وقال الجيش في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس “رصدنا عددا من المخربين وهم يدخلون مبنيين تابعين لحزب الله في منطقة ميس الجبل قضاء مرجعيون جنوبي لبنان”، وأضاف أن طائراته الحربية دمرت المبنيين.

وأشار الجيش إلى أنه هاجم بنيران المدفعية منطقة عديسة (قضاء مرجعيون) لإزالة تهديد، دون مزيد من التفاصيل.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه بعد الإنذارات التي تم تفعيلها شمالي البلاد، رُصد صاروخ واحد عبر من لبنان وسقط في منطقة مفتوحة.

وأضاف “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها، اعترضت الدفاعات الجوية صاروخا أُطلق من الأراضي اللبنانية، وسقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة”.

وكانت صفارات الإنذار قد دوّت للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية في مستوطنات كريات شمونة وتل حاي وبيت هيلل وكفار جلعادي ومعيان باروخ وكفار يوفال وهغوشريم، في منطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل.

#عاجل 🟡 جيش الدفاع دمر مبنييْن عسكرييْن لحزب الله تواجد داخلهما مخربون* 🟡في وقت سابق اليوم تم رصد دخول عدد من المخربين إلى داخل مبنييْن لحزب الله في منطقة ميس الجبل حيث قامت طائرات حربية بتدميرهما. 🟡كما قصف جيش الدفاع بالمدفعية لإزالة تهديد في منطقة العديسة. 🟡متابعة… pic.twitter.com/u5UZKc9FSa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 15, 2024

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

في المقابل، أعلن حزب الله في بيان أن مقاتليه استهدفوا، ظهر الاثنين، موقع “السماقة” الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

كما أعلن في بيانين منفصلين سابقين أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة “برانيت” الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية، واستهدفوا كذلك التجهيزات التجسسية في موقع “الراهب” الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة.

ومنذ 8 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، خلّف مئات بين شهيد وجريح بالجانب اللبناني، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، مما أسفر عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.