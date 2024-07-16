مشاهد مؤلمة.. أهالي شمال غزة يلاحقون شاحنات المساعدات بحثا عن وجبة غذاء (فيديو)

تداولت منصات التواصل مقطع فيديو لدخول بعض شاحنات المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وتداعي المواطنين إليها للحصول على شيء يسد رمقهم.

وتظهر الصور شاحنتين تحملان بعض المواد الغذائية والعشرات يقفزون عليها لمحاولة الحصول على نزر يسير من حمولتها التي يتساقط معظمها على الأرض.

كما تظهر الصور العشرات يهرولون نحو ما يسقط على الأرض وكل منهم يلتقط ما تصل إليه يده أملا في الحصول على وجبة غذاء تسد رمقه في ظل المجاعة التي تسود القطاع.

تجويع متعمد

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، قد قالت الأسبوع الماضي، إن جميع أنحاء قطاع غزة تشهد مجاعة ناتجة عن التجويع الإسرائيلي المتعمد للفلسطينيين.

وأوضحت أن المجاعة جاءت نتيجة للتجويع المتعمد الذي تمارسه إسرائيل وتستخدمه ضمن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الفلسطينيين.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبح سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر، خلّفت الحرب أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.