منظمات دولية: ملايين النازحين ومئات آلاف المحاصرين في السودان

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، أن 20% من سكان السودان نزحوا جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع داخل البلاد وخارجها منذ 15 إبريل/نيسان 2023، مما يعكس حجم المعاناة والدمار الذي خلّفه هذا النزاع.

وحتى الثالث من يوليو/تموز 2024، بلغ عدد النازحين داخليًّا 7 ملايين و794 ألف شخص، بينما عبر مليونان و238 ألف شخص الحدود إلى الدول المجاورة.

ومن أبرز المدن المتأثرة بأزمة النزوح، تأتي العاصمة الخرطوم حيث نزح أكثر من ثلث النسبة الإجمالية للنازحين، إضافة إلى الفاشر في شمال دارفور التي تعيش وضعًا إنسانيًّا كارثيًّا.

800 ألف شخص محاصر في الفاشر

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن 800 ألف شخص ما زالوا محاصرين في الفاشر، يعانون نقصًا حادًّا في الغذاء والماء والدعم الطبي، وهو ما جعل الوصول إلى المدينة شبه مستحيل بسبب القتال المستمر.

وفي تصريح له، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الدكتور شبل الصحباني إن العنف المستمر بين القوات المتنازعة جعل من الوصول إلى الفاشر أمرًا مستحيلًا تمامًا.

وأشارت المنظمة إلى أن الجوع والخوف من المجاعة أصبحا يهددان حياة السكان المحاصرين، حيث تفتقر ولايات دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة إلى المساعدات الإنسانية والصحية اللازمة.

أزمة غذائية كبيرة

وأوضحت منظمة الهجرة الدولية في تقريرها أن الغذاء يمثل أعلى الاحتياجات الضرورية بين الأسر النازحة، إذ يعاني أكثر من 97% من النازحين في جميع أنحاء السودان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، كما أن الغذاء لم يكن في متناول 89% من الأسر النازحة.

وفي ظل هذه الظروف القاسية، تزايدت الدعوات الأممية والدولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع بالملايين إلى المجاعة والموت.

ومع ذلك، لا تزال الاستجابة الإنسانية مموَّلة بنسبة 26% فقط حتى الآن، مما يزيد من صعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين والمتضررين من النزاع.

وقال الدكتور الصحباني إن الوضع في دارفور مثير للقلق بشكل خاص، حيث لا يستطيع الجرحى في أماكن مثل الفاشر الحصول على الرعاية العاجلة التي يحتاجون إليها، وأضاف “النساء الحوامل والمرضعات والأطفال يعانون الجوع الحاد، مما يجعل الوضع أكثر تأزمًا”.