“نتنياهو يعرف ذلك جيدا”.. وزيرة إسرائيلية تهدد بتفكيك الحكومة بسبب محور فيلادلفيا

هددت وزيرة الاستيطان من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف أوريت ستروك، اليوم الثلاثاء، بتفكيك حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا انسحب الجيش من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن ستروك قولها خلال زيارة لمعبر كرم أبو سالم قولها “نحن في معبر كرم أبو سالم وعلى بعد 50 مترا منا يوجد (معبر) رفح”.

“إذا سحبوا الجيش.. سنفكك الحكومة”

وأضافت الوزيرة المتطرفة “قلنا بوضوح إنه إذا سحبوا الجيش الإسرائيلي من طريقي نتساريم (يقسم قطاع غزة إلى قسمين) وفيلادلفيا، فسنقوم بتفكيك الحكومة”، وقالت إن نتنياهو “يعرف ذلك جيدا”.

وسبق أن أعلن نتنياهو في الأيام الماضية بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا، بالتزامن مع نفي مكتبه، يوم الجمعة، تقارير تحدثت عن بحث تل أبيب مع القاهرة انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، في حالة إقامة جدار على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وترفض القاهرة بشكل قاطع أي بقاء للقوات الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا، كما تصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما يتضمن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، وتعتبر ذلك شرطا أساسيا للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب.

وفي 29 مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال إتمام سيطرته الكاملة على محور فيلادلفيا على الحدود الفلسطينية المصرية.

صفقة الأسرى “فظيعة ورهيبة”

وفي وقت سابق، وصفت وزيرة الاستيطان، الصفقة التي يجري التفاوض بشأنها بين إسرائيل وحماس، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لوقف الحرب في قطاع غزة والإفراج عن بعض الأسرى الإسرائيليين، بأنها “فظيعة ورهيبة”.

وكتبت على حسابها بمنصة إكس “الحكومة التي تطلق سراح 33 مخطوفا مقابل وقف الحرب في غزة لا يحق لها البقاء”.

وأضافت في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي “الجنود تركوا كل شيء وخرجوا للقتال من أجل أهداف وضعتها الحكومة.. حكومة تلقي كل شيء في القمامة من أجل استعادة 22 أو 33 شخصا -لا أعرف كم- لا حق لها في البقاء”.

وعقّب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على تصريحات وزيرة الاستيطان قائلا “الحكومة التي تضم 22 أو 33 عضوا متطرفا لا يحق لها البقاء”.