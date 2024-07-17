مئات المثقفين الإسرائيليين للكونغرس: لا تسمحوا لنتنياهو بإلقاء خطاب

وجه مئات المثقفين الإسرائيليين، من ضمنهم أكاديميون ومثقفون وأدباء، رسالة إلى الكونغرس الأمريكي يطالبون فيها بعدم السماح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلقاء خطاب أمام الكونغرس، مشيرين إلى أن نتنياهو “يعرض العالم بأسره للخطر”.

وجاء في الرسالة أن “هذه بادرة سياسية ودبلوماسية خطيرة تهدد ليس فقط إسرائيل، بل العالم الغربي الحر بأكمله”.

وأوضح الموقعون أن “دعوة نتنياهو في هذه الأوقات الخطيرة تمنحه الشيء الوحيد الذي يسعى إليه: الشرف ومنصة رمزية دولية لنشر حديثه المزدوج وأفكاره الخطيرة بلغته الإنجليزية البليغة”.

وأضافت الرسالة: “تمت كتابة هذه الرسالة من منطلق الألم والقلق العميقين على مصير دولة إسرائيل ومصير المختطفين، في ظل الإخفاقات المتكررة للصفقات المحتملة من جانب نتنياهو، كما تشهد بذلك مصادر من داخل المفاوضات”.

ويستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة واشنطن في 24 يوليو/تموز الجاري، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي. وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يتضمن خطاب نتنياهو قضايا في الشأن الأمني والعسكري لإسرائيل.

ومع تصاعد الضغط على نتنياهو من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية والزعماء السياسيين بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حماس، يعتقد بعض المحللين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى تأجيل أي اتفاقيات حاسمة حتى بعد زيارته للولايات المتحدة. فقد أشار العديد من الخبراء إلى أن نتنياهو يعتمد على تكتيكات التسويف والمماطلة لتحقيق أهدافه السياسية.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يتعرض فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات من داخل إدارته بسبب دعمه المطلق لإسرائيل في عدوانها على غزة المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أدى حتى الحين لسقوط أزيد من 38 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.