نصر الله: قدرات إسرائيل العسكرية في غزة تراجعت.. وتماديها في استهداف لبنان سيدفعنا لضرب مستعمرات جديدة (فيديو)

قال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، الأربعاء، إن الحزب سيستهدف مواقع جديدة في إسرائيل إذا استمرت في قتل المدنيين في لبنان، مشيرًا إلى ارتفاع عدد قتلى المدنيين في الأيام الأخيرة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس الثلاثاء عن استشهاد 5 مدنيين سوريين، بينهم 3 أطفال. بينما ذكرت وسائل إعلام رسمية ومصادر أمنية أن 3 لبنانيين استشهدوا في اليوم السابق.

وفي خطابه بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء، قال نصر الله: “التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق صواريخ على مستعمرات لم يستهدفها الحزب من قبل”.

ومنذ إعلان “حزب الله” عن تشكيل “جبهة إسناد” لدعم الفلسطينيين بعد عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تبادل الحزب وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود.

ووعد نصر الله في خطابه بإعادة إعمار البيوت التي دُمرت كليًا أو جزئيًا بمواصفات أفضل.

وأوضح “أيًا يكن الدعم الذي ستقدمه الدولة اللبنانية، نحن نؤكد لأهلنا الذين هُدمت بيوتهم بالكامل أو بشكل جزئي، نحن سنعمل وإياكم يدًا بيد (..) سنعيد إعمار بيوتنا ومنازلنا”.

كما شكك في قدرة إسرائيل على خوض حرب شاملة في لبنان، قائلًا إن قدراتها العسكرية تراجعت في قطاع غزة.

وحذر نصر الله في كلمته، إسرائيل من مغبّة أي هجوم برّي على جنوب لبنان.

وقال “إذا جاءت دبابتكم إلى لبنان (..) لن تبقى لكم دبابات”.