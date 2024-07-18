إلغاء كلمة لبايدن بسبب إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

قال البيت الأبيض إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا في أثناء رحلة إلى لاس فيغاس لحضور تجمع انتخابي اليوم الأربعاء، مضيفا أنه يعاني من أعراض خفيفة.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إصابة بايدن (81 عاما) بكوفيد19 بعد أن قال رئيس منظمة يونيدوس أمريكا، وهي منظمة لاتينية للحقوق المدنية، إن بايدن لن يتمكن من حضور حدث كان مزمعا بسبب إصابته بالفيروس.

وقالت جان بيير “تلقى لقاح كوفيد والجرعة المعززة ويعاني من أعراض خفيفة”.

وبعد نتيجة اختبار كوفيد الإيجابية، قال بايدن للصحافيين أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية قبل التوجه إلى منزله في ديلاوير “أشعر أنني بحالة جيدة”.

وأوضح طبيب الرئيس الأمريكي أن “بايدن عانى اليوم من أعراض منها سيلان الأنف والسعال مع شعور عام بالتعب”.

وكانت شبكة “إيه بي سي” نيوز قالت الأربعاء إن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أبلغ الرئيس جو بايدن في اجتماع يوم السبت الماضي بأنه سيكون من الأفضل للبلاد والحزب الديمقراطي إذا انسحب من السباق الرئاسي.