بايدن يتهم إيلون ماسك بمحاولة شراء الانتخابات الأمريكية

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ الملياردير إيلون ماسك بمحاولة شراء الانتخابات الأمريكية، على حد وصفه.

وقال بايدن في منشور على منصة إكس، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، أمس الأربعاء: لقد سئمت من محاولة إيلون ماسك وأصدقائه الأثرياء شراء هذه الانتخابات.

وطلب بايدن ممن يتفق معه في هذه القضية التبرع لحملته الانتخابية. ولم يصدر تعليق فوري من جانب ماسك على اتهامات الرئيس الأمريكي.

وأعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض “كارين جان بيير” أمس الأربعاء إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيعزل نفسه في ولاية ديلاوير.

of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election. And if you agree, pitch in here.https://t.co/V93cYUUFQu — Joe Biden (@JoeBiden) July 17, 2024

دعم صريح

وأعلن ماسك في 13 يوليو/ تموز الجاري، لأول مرة عن دعمه الصريح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.

وقال ماسك في منشور على منصة اكس: أنا أدعم تماما الرئيس ترامب وآمل في تماثله للشفاء عاجلا.

وادعت صحيفة وول ستريت جورنال في خبر نشرته الثلاثاء، أن ماسك يخطط لمنح ما يقرب من 45 مليون دولار شهريا للجنة العمل السياسي الجديدة America PAC والتي تدعم حملة ترامب الرئاسية.