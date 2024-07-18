بيلوسي لبايدن: استطلاعات الرأي تظهر عدم تمكنك من هزيمة ترامب

أخبرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن استطلاعات الرأي تظهر أنه لا يستطيع هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وذكرت شبكة (سي إن إن) نقلا عن 4 مصادر مطلعة، أن بيلوسي أخبرت بايدن بأنه قد يدمر فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب، ورد بايدن على بيلوسي بأنه يرى استطلاعات رأي تشير إلى قدرته على الفوز، وفقا لمصدر في (سي إن إن).

يأتي ذلك وسط تكثيف شخصيات كبيرة في الحزب الديمقراطي الضغوط على بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي بسبب مخاوف من عدم قدرته على هزيمة ترامب.

وقالت شبكة (إيه بي سي نيوز) أمس الأربعاء إن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أبلغ بايدن في اجتماع يوم السبت الماضي بأنه سيكون من مصلحة البلاد والحزب الديمقراطي إنهاء مسعاه لإعادة انتخابه.

كما أفادت الشبكة نقلا عن مصدر بأن الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز عبر عن آراء مماثلة لبايدن بشكل مباشر.

20 نائبا يدعون بايدن للانسحاب

وأصبح آدم شيف أمس الأربعاء النائب الديمقراطي الـ20 في الكونغرس الذي يدعو بايدن علنا إلى الانسحاب من السباق.

ورفض بايدن مرارا دعوات الديمقراطيين للانسحاب من السباق بعد أداء متعثر في مناظرة الشهر الماضي أمام المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.

كان البيت الأبيض قد أعلن أمس إصابة بايدن بفيروس كورونا خلال رحلة له إلى لاس فيغاس في إطار حملته الانتخابية مشيرا الى أنه يعاني أعراضا خفيفة.

وعندما سُئل بايدن الثلاثاء بشأن ما الذي قد يجعله يفكر في التخلي عن حملته الانتخابية، أجاب “إذا ظهرت لدي مشكلة طبية ما، إذا جاء شخص ما، بعض الأطباء لرؤيتي وقالوا: لديكَ هذه المشكلة”.

وهذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها بايدن الباب أمام فكرة التخلي عن حملته الانتخابية.

ويأتي الإعلان عن إصابته بايدن بفيروس كوفيد-19 في وقت أصبح البقاء السياسي لبايدن على المحك منذ أدائه الكارثي في نهاية يونيو/ حزيران في مناظرته مع دونالد ترامب التي أثارت موجة تساؤلات حول قدراته الجسدية والعقلية.