شهيد من القسام يوثق لحظاته الأخيرة قبل اغتيال الاحتلال له (فيديو)

وثق المقاوم في كتائب القسام همام حشاش (23 عاما)، اللحظات الأخيرة في حياته قبل استشهاده في مدينة جنين في الخامس من شهر يوليو/تموز الجاري.

جاء ذلك بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحصاره في حي “حرش السعادة” بمدينة جنين.

وقال حشاش في فيديو مصور جرى تداوله بعد استشهاده: “أنا محاصر ومتصاوب والدرون فوقي”، وخاطب والديه وطلب منهما المسامحة والرضا قائلا “أمي بحبك أنت وأبوي.. بحبكم كلكم.. ادعو لي.. إن شاء الله بكون شفيع لكم يوم القيامة.. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله”.

وأضاف: “سامحيني يا أمي وارضيني.. يا رب رضني وارض عني يا الله. سامحيني يا أمي وارض عني أنت وأبوي.. بحبكم كلياتكم.. ديروا بالكم وحالكم.. اصبروا واحتسبوا.. إن شاء الله بكون شفيع لكم يوم القيامة. أخوي حارث استشهد وإن شاء الله إني بلحقه.. الحمد لله رب العالمين”.

ربح البيع يا همام

طبت وطاب إخوانك أحياءً وأمواتًا

تقبل الله جهادك، وأكرمك من واسع فضله الشهيد همام حشاش – كتائب القسام – ارتقى محاصرًا في منزله في جنين pic.twitter.com/ozvyvDzIfd — Mohamed Alsanhawy (@alsanhawy) July 17, 2024

عملنا اللي علينا

وذكر حشاش آخر أعماله صباح استشهاده يوم الجمعة 5 يوليو/تموز الجاري قائلا “الحمد لله رب العالمين صليت الفجر.. قريت الكهف وأذكار الصباح كل شيء الحمد لله مليح”.

وأرسل رسالة إلى أصدقائه قائلا “عملنا اللي علينا والباقي على الله. الدرون بتروح وبتيجي، يالا باي بحبكم كثير سامحوني صحابي وحبايبي”. وختم حشاش رسالته بالشهادتين “أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”.

الشهيد همام حشاش تقبله الله pic.twitter.com/VwePGaaF50 — فريـ𓂆ـال 🔻 7 oct (@FeryyPl) July 5, 2024

تفجير ناقلة جند إسرائيلية

يذكر أن الشهيد همام حشاش هو الذي نفذ برفقة الشهيد نضال العامر، عملية تفجير ناقلة الجند الإسرائيلية في جنين نهاية يونيو/حزيران الماضي، التي قُتل فيها ضابط إسرائيلي وأصيب 16 آخرون.

واستشهد حشاش برفقة شقيقه حارث (19 عاما)، و5 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وقال جيش الاحتلال في بيان مشترك صدر عنه وعن جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك)، إنه اغتال 7 أشخاص في جنين، بينهم “خلية” قتلت جنديًّا إسرائيليا بعبوة ناسفة، مؤخّرا؛ وأشار في البيان ذاته إلى أن أربعة من الشهداء قد اغتيلوا من الجوّ.