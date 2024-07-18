القسام تعلن استشهاد أحد قادتها شرقي لبنان في غارة إسرائيلية (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد أحد عناصرها، صباح اليوم الخميس، في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارته شرقي لبنان.

وقالت كتائب القسام في بيان على منصة تلغرام، إنها تزف فارساً من فرسانها الميامين: القائد القسامي محمد حامد جبارة (أبو محمود) من بلدة القرعون – البقاع الغربي الذي ارتقى شهيداً ضمن معركة طوفان الأقصى، صباح اليوم الخميس إثر عملية اغتيال نفّذتها طائرات الغدر الصهيونية في البقاع الغربي اللبناني.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قالت في وقت سابق الخميس: استشهاد القيادي في الجماعة الإسلامية محمد جبارة؛ جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته على طريق بلدة غزة في البقاع الغربي؛ ما أدى إلى اشتعالها.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد هدد أمس الأربعاء بضرب أهداف جديدة في إسرائيل إذا واصلت قتل المدنيين في لبنان مشيرا إلى ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين في لبنان في الأيام القليلة الماضية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل أسفر عن مئات بين شهيد وجريج معظمهم بالجانب اللبناني.

ونعت الجماعة الإسلامية 9 من عناصرها، بينهم قياديون، منذ بدء التصعيد.

مخاوف من حرب أكبر

وتزايدت مخاوف المراقبين الدوليين في الأسابيع القليلة الماضية من أن إسرائيل قد توسع عملياتها العسكرية في لبنان؛ مما قد يهدد باندلاع حرب أكبر، وذكرت إسرائيل أنها تجري الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية أوسع، لكن القرار لم يُتخذ بعد.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربًا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ خلّفت 38794 شهيدا و89364 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.