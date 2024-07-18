لكسب الناخبين.. بايدن يلغي 1.2 مليار دولار من ديون القروض الطلابية لآلاف الأمريكيين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، عن تمديد برنامج الإعفاء من القروض الطلابية بإلغاء ديون لـ35 ألف أمريكي إضافي، في خطوة تستهدف تعزيز موقفه في إعادة الانتخابات المقبلة.

وفي بيانه، أكد بايدن أن هذه الخطوة التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار ترفع عدد المستفيدين من مبادرات تخفيف عبء الديون إلى 4.76 ملايين شخص.

وذكر البيان أن الفئات المستفيدة تشمل المعلمين والممرضات وضباط الشرطة والمسعفين.

وجاء إعلان بايدن في اليوم الأخير من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، حيث سيقبل بشكل رسمي دونالد ترامب ترشيح الحزب الجمهوري له لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي وقت سابق من العام، كشف بايدن عن خطط جديدة تهدف إلى تقليل ديون القروض الطلابية لعشرات الملايين من الأمريكيين، في محاولة لكسب دعم الناخبين الشباب.

هذا الإعلان يأتي بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية التي يهيمن عليها المحافظون العام الماضي مقترحات سابقة من الديمقراطيين لإلغاء مئات مليارات الدولارات من الديون.

والشهر الماضي، ألغى بايدن ديون 160 ألف شخص، وفي وقت سابق أصدر قرارًا آخر بتخفيف ديون الطلاب شمل 150 ألف شخص.