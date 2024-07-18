مسؤول سابق: إسرائيل تنهار وأفكر بالهجرة إلى اليونان (فيديو)

في مشهد يعكس حالة الإحباط واليأس التي تسيطر على بعض الإسرائيليين، ظهر نائب رئيس بلدية كريات شمونة سابقًا في حوار تلفزيوني، وهو يبكي متأثرًا بالوضع الأمني المتدهور في إسرائيل، قائلًا إن “إسرائيل تنهار، وأفكر جديًا بشراء شقق في اليونان”.

يظهر “الفيديو” الرجل وهو يتحدث بانفعال واضح مع صحفيين، قائلًا: “أين المدينة؟ أين كل شيء؟ أين المصالح؟ لا يوجد أحد يدير الأمور”.

ويُعبّر الرجل عن خيبة أمله من الوضع الأمني على الحدود مع لبنان، قائلًا إن “الجميع منهك على الحدود”.

ثم يُشير إلى أن “صفقة التهدئة لم تأتِ بعد”، مُعربًا عن قلقه من استمرار الوضع الحالي لسنوات طويلة.

وبنبرة حزينة، يقول: “أنا منهك. أتناول أدوية مهدئة. كل يوم”.

يسأله أحد الصحفيين الذين يقابلانه: “تحدثت عن الصهيونية، وعن الشعور بأنكم لم يخطر برأسكم سابقًا شراء شقق في اليونان، وأنا أقول، ماذا نفعل كدولة حتى نقول بعد 30 عامًا بأننا خرجنا من هذا الشيء ونحن أقوياء، وحتى لا نرى أحفادك هنا مع حقائب السفر؟”.

بنبرة يائسة يقول المسؤول الإسرائيلي السابق “هذا حُلم. ما تقوله أنتَ حُلم، وآملٌ بأن يتحقّق”.

ويختتم “الفيديو” بمشهد للرجل وهو يبكي، مما يُسلّط الضوء على حالة القلق والخوف التي تعيشها بعض شرائح المجتمع الإسرائيلي في ظلّ التصعيد الأمني الأخير.