وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بتصعيد مفاجئ على الجبهة اللبنانية

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بإمكانية اندلاع حرب شاملة ومفاجئة مع “حزب الله” في لبنان، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وقال غالانت خلال زيارته للقوات الإسرائيلية على الجبهة الشمالية لتفقد الأوضاع الأمنية وتطورات القتال مع “حزب الله”: “نخوض حاليًا حربًا محدودة في الشمال (لبنان)، نستخدم جزءًا صغيرًا فقط من قوة الجيش الإسرائيلي”.

وحذر من أن “الأمور يمكن أن تتغير في لحظة، من التركيز على الجنوب (قطاع غزة) إلى التركيز على الشمال (لبنان) بشكل سريع ومفاجئ وحاد جدًا”.

وأضاف غالانت: “نقترب من اتخاذ القرار وسنعرف كيف نسير على الطريق الذي يحقق الأمن لسكان الشمال (الحدود مع لبنان)”.

وفي وقت سابق الأربعاء، شكك الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني في قدرة إسرائيل على خوض حرب شاملة في لبنان، قائلًا إن قدراتها العسكرية تراجعت في قطاع غزة.

وحذر نصر الله في كلمته، إسرائيل من مغبّة أي هجوم برّي على جنوب لبنان.

وقال “إذا جاءت دبابتكم إلى لبنان (..) لن تبقى لكم دبابات”.

وشهدت الحدود اللبنانية تصعيدًا غير مسبوق منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تتبادل الفصائل اللبنانية والفلسطينية، بما فيها “حزب الله”، والجيش الإسرائيلي القصف اليومي، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وتشترط الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل للحرب التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، التي خلّفت نحو 128 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.

تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة متجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي بوقف الهجمات فورًا، والتزامات المحكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع الأعمال التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.