الأردن تستدعي السفير الهولندي احتجاجًا على تصريحات خيرت فيلدرز

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، سفير هولندا في عمّان، هاري فيرفاي، لتقديم رسالة احتجاج شديدة اللهجة على تصريحات النائب الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، التي دعم فيها قرار الكنيست الإسرائيلي الرافض لقيام دولة فلسطينية وزعم أن “الأردن هو فلسطين”.

وقالت الوزارة في بيان: “تم استدعاء السفير الهولندي لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته إثر تصريحات النائب فيلدرز التي تتماشى مع القرار المدان الذي صدر عن الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء”.

وأضافت الوزارة أن التصريحات “تعكس موقفًا عنصريًا يتوهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن”.

وأكدت أن “التصريحات التحريضية التي أطلقها هذا البرلماني العنصري معدومة القيمة والأثر القانوني وتمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتعكس ثقافة كراهية عنصرية يجب محاربتها”.

وأوضحت الوزارة أن السفير الهولندي أُبلغ بضرورة نقل الاحتجاج إلى حكومته فورًا، والمطالبة باتخاذ موقف واضح بإدانة تصريحات فيلدرز التي تتناقض مع علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين الأردن وهولندا.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، خلال مباحثات عقداها في عمان يوم الخميس، أن قرار الكنيست “يشكل تصعيدًا خطيرًا وخرقًا للقانون الدولي”، ودليلًا على معارضة إسرائيل لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل.

واعترفت عدة دول أوروبية بدولة فلسطين مؤخرًا، من بينها إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج في مايو/أيار، وأرمينيا في يونيو، لتنضم إلى غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطين.