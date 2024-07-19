بعد قصف تل أبيب.. الحوثيون يستهدفون سفينة جديدة في خليج عدن بصواريخ ومسيّرات (فيديو)
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الجمعة، استهداف سفينة في خليج عدن، بصواريخ ومسيّرات، بسبب انتهاكها حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل.
وفي بيان متلفز، قال المتحدث العسكري يحيى سريع إن قوات الجماعة نفّذت عملية عسكرية في خليج عدن، استهدفت سفينة “لوبيفيا” بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بسبب انتهاك الشركة المالكة لها حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل دون ذكر الجهة المالكة.
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وأضاف أنه تمت إصابة السفينة بشكل مباشر، بعملية مشتركة للقوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر.
وشدد سريع على أن “استمرار العدو الإسرائيلي في ارتكاب المجازر في غزة، لن يدفعنا إلا للمزيد من عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الجماعة استهداف تل أبيب بطائرة مسيّرة للمرة الأولى منذ بدء عمليات الجماعة المساندة لغزة، مطلع العام الجاري.
وعقب الهجوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليًا قتل و10 أصيبوا إثر سقوط طائرة من دون طيار في وسط تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة.