حماس والجهاد تدعوان منظمة التحرير إلى سحب اعترافها بإسرائيل ردًا على قرار الكنيست

دعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى سحب اعترافها بإسرائيل، وذلك ردًا على قرار الكنيست بعدم الاعتراف بدولة فلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع قيادتي الحركتين في الدوحة، حيث استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء الخميس وفدًا ضم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ونائبه محمد الهندي.

وأشار الوفدان إلى أن قرار الكنيست برفض إقامة دولة فلسطينية يستدعي موقفًا موحدًا من القوى الوطنية لمواجهة هذه المحاولات، ودعوا منظمة التحرير إلى سحب اعترافها بإسرائيل، مشددين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

وفي ختام اللقاء، وجه المجتمعون التحية للشعب الفلسطيني على “صموده وثباته في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ النضال الوطني”.

وتبنى الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وادّعي قرار الكنيست أن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل ومواطنيها، سيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة.