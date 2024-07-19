صانعو محتوى عرب يتحدثون عن معاناة غزة تحت وطأة الحرب الإسرائيلية (فيديو)

علّق صانعو محتوى من غزة ودول عربية عدة عبر شاشة الجزيرة مباشر على المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأكدوا أن أهالي القطاع يتعرضون لـ”جرائم وظروف معيشية صعبة”.

وقالت الكاتبة والمؤثرة الفلسطينية زينب خليل جلفي إن معاناة أهالي غزة لا تزال مستمرة بسبب الجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال.

وأكدت صانعتا المحتوى الفلسطينيتان ورود محسن الدهشان وزين نائل أن سياسات “التهجير والتجويع والترهيب” تفاقم حياة السكان.

وعبّر صانعا المحتوى الأردنيان أحمد الكسواني وأحمد الزبيدي عن حزنهما وعجزهما أمام المجازر اليومية التي يتعرض لها أهالي غزة، بينما تحدثت صانعة المحتوى الأردنية امتياز نادر الجيتاوي عن ألمها أمام الاضطهاد الذي يعيشه الفلسطينيون.

وأكد صانع المحتوى المغربي عبد الدايم اليعلاوي تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، في حين دعا الناشط وصانع المحتوى الفلسطيني إبراهيم إسماعيل الشنباري أهل غزة إلى الصبر والرضا بحكم الله، متوقعًا النصر القريب.

وقال صانع المحتوى التونسي أيوب مفتاح إن أهالي غزة قد فازوا بصبرهم على جرائم الاحتلال.