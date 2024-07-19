محكمة العدل الدولية تصدر رأيها بشأن تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية (فيديو)

أعلنت محكمة العدل الدولية (أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة)، اليوم الجمعة، في رأي غير ملزم أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية، لإبداء المحكمة رأيها الاستشاري بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وذلك ردا على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة قبل نحو عام ونصف. أي قبل وقت طويل من نشوب الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في، أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

يشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية استشاري، أي أنه ليس ملزما، ولكن من شأنه أن يعزز الضغوط السياسية الدولية على إسرائيل.

وصدر القرار من القضاة الـ 15 الأبرز بالأمم المتحدة في لاهاي حيث تقع المحكمة.

وشهدت القضية اهتماما كبيرا، حيث أرسلت 52 دولة دفوعا للمحكمة.

رئيس محكمة العدل الدولية: 📌 سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة 📌 القوى المحتلة عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه بصفة مستدامة 📌 إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة موارد الأراضي المحتلة 📌 الإخلاء القسري والقيود المفروضة على السكن والتنقل… pic.twitter.com/uMBUXyaljE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 19, 2024

وفي مستهل الجلسة، قال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية، في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا: “لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”، مضيفا أنه “يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن”.

وشددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وقضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل وحدة إقليمية واحدة سيتم حمايتها واحترامها.

وتابعت: يجب على إسرائيل أن توقف فورا جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وأشارت إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضحت أن سياسات إسرائيل غير القانونية وممارساتها تنتهك التزامها باحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأكدت أن لوائح لاهاي أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مشددة على أن الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال.

وقالت المحكمة إن استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع التزامها باحترام حق الفلسطينيين في السيادة.

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها غير مقتنعة بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.

وأكدت المحكمة أنها خلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وهذه أبرز البنود التي خرجت عن محكمة العدل الدولية