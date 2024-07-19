محكمة العدل الدولية تصدر رأيها بشأن تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
قالت محكمة العدل الدولية في قرار استشاري غير ملزم، اليوم الجمعة، إن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية ترقى لأن تكون ضمًا لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني.
وأكدت محكمة العدل الدولية أنها خلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
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كما أكدت المحكمة في جلسة علنية في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، لإعلان رأيها الاستشاري في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية “انتهاك للقانون الدولي”.
وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية “لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”، مضيفًا أنه “يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن”.
رئيس محكمة العدل الدولية:
📌 سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة
📌 القوى المحتلة عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه بصفة مستدامة
📌 إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة موارد الأراضي المحتلة
📌 الإخلاء القسري والقيود المفروضة على السكن والتنقل… pic.twitter.com/uMBUXyaljE
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 19, 2024
وهذه أبرز البنود التي خرجت عن محكمة العدل الدولية
- الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر
- من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
- الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها
- على الدول التعاون مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة
- نؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة
- سياسات إسرائيل وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
- المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية
- يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن
- إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف
- جميع الدول ملزمة “بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير الشرعي” لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
- نرى أن معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزًا عنصريًا
- إجراءات إسرائيل بحق الفلسطينيين تعد انتهاكًا للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التمييز العنصري
- توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال
- تطبيق إسرائيل لقانونها المحلي بالضفة الغربية أدى إلى ترسيخ وتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة
- ممارسات إسرائيل أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خاصة المنطقة ج في الضفة
- على إسرائيل وضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية
- إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءًا من أراضيها
- على دولة إسرائيل تقديم تعويض عن الأضرار لكل الأشخاص المتضررين في الأراضي المحتلة
- إسرائيل يقع على عاتقها التوقف فورًا عن أنشطة الاستيطان وإخلاء المستوطنات القائمة
- على الأمم المتحدة بحث التدابير لوضع حد للوجود الإسرائيلي غير الشرعي بالأراضي المحتلة
- على المنظمات الدولية عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة
- على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل بالأراضي المحتلة
- إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة التي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية
- القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه لسكان المناطق المحتلة
- احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية
- على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها