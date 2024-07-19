محكمة العدل الدولية تصدر رأيها بشأن تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

قالت محكمة العدل الدولية في قرار استشاري غير ملزم، اليوم الجمعة، إن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية ترقى لأن تكون ضمًا لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني.

وأكدت محكمة العدل الدولية أنها خلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

كما أكدت المحكمة في جلسة علنية في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، لإعلان رأيها الاستشاري في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية “انتهاك للقانون الدولي”.

وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية “لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”، مضيفًا أنه “يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن”.

رئيس محكمة العدل الدولية: 📌 سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة 📌 القوى المحتلة عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه بصفة مستدامة 📌 إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة موارد الأراضي المحتلة 📌 الإخلاء القسري والقيود المفروضة على السكن والتنقل… pic.twitter.com/uMBUXyaljE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 19, 2024

وهذه أبرز البنود التي خرجت عن محكمة العدل الدولية