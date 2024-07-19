محمد بن زايد يبحث مع البرهان تطورات الأزمة في السودان

تناول رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان.

وأكد محمد بن زايد خلال الاتصال حرص دولة الإمارات على دعم الحلول والمبادرات التي تهدف إلى وقف التصعيد في السودان وإنهاء الأزمة الحالية، مشددًا على أهمية تحقيق استقرار وأمان السودان بما يلبي تطلعات شعبه نحو التنمية والرخاء.

وشدد رئيس دولة الإمارات على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، داعيًا إلى إعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره.

كما جدد التأكيد على التزام الإمارات بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية الهادفة إلى رفع معاناة الشعب السوداني.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع ملايين المواطنين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.