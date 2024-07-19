مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يهاجمون بلدة حوارة جنوب نابلس (فيديو)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، بلدة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجموا اليوم بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت إن مواجهات اندلعت وسط بلدة حوارة عقب هجوم للمستعمرين على المواطنين لمنعهم من إعادة تأهيل محل تجاري يضم مخبزًا، أغلقته قوات الاحتلال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت الوكالة أن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، بالتزامن مع إطلاق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام وسط البلدة.

وأظهرت مقاطع “فيديو” متداولة، مستوطنين بينهم مسلحون يهاجمون متاجر ومساكن ومركبات فلسطينية بالحجارة، دون أن يتدخل جيش الاحتلال الموجود في المكان لمنع الاعتداءات.

كما أحرق المستعمرون أشجار الزيتون في أراضي المواطنين في قرية بورين وبلدة حوارة.

وذكر شهود عيان أن الاعتداء بدأ بعدد من المستوطنين، ثم أصبحوا بالعشرات.

يأتي ذلك عقب قرار محكمة العدل الدولية في وقت سابق الجمعة، بأن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة، وأن الاستيطان الإسرائيلي ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) نفّذ المستوطنون ما مجموعه 1334 اعتداء بالضفة الغربية خلال النصف الأول من 2024، تسببت باستشهاد فلسطينيين.

واستنادًا إلى معطيات حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.