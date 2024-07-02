الحوثيون يعلنون تفاصيل استهداف 4 سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية بصواريخ مجنحة (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، مساء الاثنين، تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت 4 سفن تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، إن العملية الأولى استهدفت سفينة “إم إس سي باسيفيك” الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة.

وأضاف “استهدفت العملية الثانية سفينة ديلونيكس النفطية الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وهي العملية الثانية خلال هذا الأسبوع”.

وأشار سريع إلى أن العملية الثالثة “استهدفت سفينة الإنزال أنفيل بوينت البريطانية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت سفينة (MSC Unific)الإسرائيلية في البحر العربي، وسفينة (Delonix)النفطيةالأمريكية في البحرالأحمر، وسفينة(Anvil Point) البريطانيةفي المحيط الهندي،وسفينة(Lucky Sailor) في البحر الأبيض المتوسط. pic.twitter.com/Iukp4jFsF1 — العميد يحيى سريع (@army21ye) July 1, 2024

كما استهدفت العملية الرابعة سفينة “لاكي سيلور” في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة، وفقا للمتحدث.

وأوضح سريع أن “استهداف سفينة لاكي سيلور جاء نتيجة انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأكد أن العمليات حققت إصابات دقيقة ومباشرة.

وشدد سريع على استمرار عمليات قوات جماعته المسلحة، وقال “لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردّا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تَعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة في البحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.