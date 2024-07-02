“انتصار كبير”.. مدرسة إسلامية في فرنسا تفوز بمعركة قضائية ضد وزيرة التعليم

حققت مدرسة ابن سينا الإسلامية انتصارًا قضائيًّا بعد إلغاء المحكمة الإدارية في مدينة نيس الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قرار إغلاقها الصادر عن وزيرة التعليم نيكول بيلّوبيه.

وكانت بيلّوبيه قد سعت لإغلاق المدرسة في مارس/آذار الماضي، متهمة إياها بخرق قانون مكافحة الانفصالية لعام 2021. وزعمت الوزيرة أن المدرسة، التي تضم 4 فصول من الصف الثالث إلى السادس، لم تكن شفافة بشأن مصادر تمويلها.

🔴🗣️ Nicole Belloubet annonce la fermeture du Collège privé musulman Avicenne de Nice pour un problème de financements opaques : "Leurs réponses n'étaient pas satisfaisantes". #Les4V @NBelloubet pic.twitter.com/wliDO3KB6f — Telematin (@telematin) February 26, 2024

“انتصار كبير”

ورحّب محامي المدرسة سفين غزغاز بالقرار، واصفًا إياه بأنه “انتصار كبير”، وأعلن في بيان له أن المدرسة “ستخرج من هذه المحنة أقوى”، مضيفًا أن المدرسة ستتخذ إجراءات قانونية أخرى بموجب عقد مشاركة مع الدولة.

Le collège Avicenne gagne son procès au fond contre la Préfecture des Alpes Maritimes: pic.twitter.com/r7r8PADR1j — Sefen Guez Guez (@Me_GuezGuez) July 2, 2024

دعم من المجتمع المحلي

وحظيت المدرسة بدعم واسع من المجتمع المحلي، بما في ذلك هيئة مسلمي فرنسا. كما شكرت المدرسة طاقمها الإداري والمعلمين، وعلى رأسهم المدير عثمان عيساوي، وكذلك طلابها “على استمرارهم في رحلة التعلم”.

يُذكر أن فرنسا تستعد الآن للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، بعد أن تمت الجولة الأولى يوم الأحد، وتصدرتها أحزاب تنتمي إلى اليمين المتطرف، وتتخذ مواقف معادية من مسلمي فرنسا.

وحلَّ التجمّع الوطني وحلفاؤه في طليعة نتائج الجولة الأولى من الاقتراع، بنسبة 33.14% من الأصوات (10.6 ملايين صوت). وانتُخب 39 نائبًا عن هذا الحزب في الجولة الأولى.

وبذلك، تقدّم على الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم اليسار (27.99%)، بينما جاء معسكر ماكرون في المرتبة الثالثة بفارق كبير (20.8%).