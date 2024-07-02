“انتصار كبير”.. مدرسة إسلامية في فرنسا تفوز بمعركة قضائية ضد وزيرة التعليم

حققت مدرسة ابن سينا الإسلامية انتصارًا قضائيًّا بعد إلغاء المحكمة الإدارية في مدينة نيس الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قرار إغلاقها الصادر عن وزيرة التعليم نيكول بيلّوبيه.

وذكرت المحكمة الإدارية في حكمها في الجوهر “إذا كانت الجداول والمستندات التي قدمتها جمعية ابن سينا للأعوام 2018 إلى 2022 تنطوي على أخطاء ومغالطات، فإنها لا تشكل مخالفات تبرر الإغلاق النهائي للمؤسسة”.

وكانت بيلّوبيه قد سعت لإغلاق المدرسة في مارس/آذار الماضي، متهمة إياها بخرق قانون مكافحة الانفصالية لعام 2021. وزعمت الوزيرة أن المدرسة، التي تضم 4 فصول من الصف الثالث إلى السادس، لم تكن شفافة بشأن مصادر تمويلها.

🔴🗣️ Nicole Belloubet annonce la fermeture du Collège privé musulman Avicenne de Nice pour un problème de financements opaques : "Leurs réponses n'étaient pas satisfaisantes". #Les4V @NBelloubet pic.twitter.com/wliDO3KB6f — Telematin (@telematin) February 26, 2024

“انتصار كبير”

ورحّب محامي المدرسة سفين غزغاز بالقرار، واصفًا إياه بأنه “انتصار كبير”، وأعلن في بيان له أن المدرسة “ستخرج من هذه المحنة أقوى”، مضيفًا أن المدرسة ستتخذ إجراءات قانونية أخرى بموجب عقد مشاركة مع الدولة.

Le collège Avicenne gagne son procès au fond contre la Préfecture des Alpes Maritimes: pic.twitter.com/r7r8PADR1j — Sefen Guez Guez (@Me_GuezGuez) July 2, 2024

وردت الدائرة المسؤولة في وزارة التعليم الفرنسية بيان مقتضب “أخذنا علما بقرار المحكمة الإدارية فيما تعتبر أن عدم شفافية حسابات المدرسة التي اعترفت بها المحكمة يطرح مشاكل حقيقية في نظر قانون مكافحة النزعة الانفصالية”.

وتقع هذه المدرسة الثانوية الخاصة في منطقة فقيرة في مدينة نيس، وافتتحت عام 2016 وتستقبل حوالي مئة طالب. وبعد أن عزز الجدل من الإقبال على المدرسة، فإن عدد الطلاب سيرتفع العام المقبل إلى 130 مع افتتاح فصل ثانٍ للصف السادس.

ولا تشكك السلطات في جودة التعليم بهذه المدرسة، وهو ما يؤكده نجاح الطلاب في المدرسة الثانوية ثم في المدارس الثانوية العامة.

دعم من المجتمع المحلي

وحظيت المدرسة بدعم واسع من المجتمع المحلي، بما في ذلك هيئة مسلمي فرنسا. كما شكرت المدرسة طاقمها الإداري والمعلمين، وعلى رأسهم المدير عثمان عيساوي، وكذلك طلابها “على استمرارهم في رحلة التعلم”.

يُذكر أن فرنسا تستعد الآن للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، بعد أن تمت الجولة الأولى يوم الأحد، وتصدرتها أحزاب تنتمي إلى اليمين المتطرف، وتتخذ مواقف معادية من مسلمي فرنسا.

وحلَّ التجمّع الوطني وحلفاؤه في طليعة نتائج الجولة الأولى من الاقتراع، بنسبة 33.14% من الأصوات (10.6 ملايين صوت). وانتُخب 39 نائبًا عن هذا الحزب في الجولة الأولى.

وبذلك، تقدّم على الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم اليسار (27.99%)، بينما جاء معسكر ماكرون في المرتبة الثالثة بفارق كبير (20.8%).