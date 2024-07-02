تركيا.. القبض على شخص هدد أجانب في إسطنبول بسكين وأمر قضائي بحبسه (فيديو)

قرر القضاء التركي حبس شخص أطلق تهديدات ضد أجانب وبيده سكين بمنطقة “صاري ير” في مدينة إسطنبول، مساء أمس الاثنين.

وسارعت الشرطة إلى اعتقال الشخص عقب تلقيها بلاغا بإطلاقه تهديدات ضد أجانب وتلويحه بسكين.

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وأفادت وكالة الأناضول بأن الشخص المعتقل (43 عاما) كان تحت تأثير الكحول.

وعقب إتمام الإجراءات في مركز الشرطة وإحالته إلى القضاء، أمر قاضي الصلح الجنائي المناوب بسجن المتهم بتهمة الجرح العمد ومقاومة الشرطة.

اعتقال المئات على خلفية التحريض

ويأتي هذا الحادث عقب احتجاجات شهدتها ولاية قيصري بعد ادعاءات بتحرش سوري بطفلة سورية من أقاربه، وأعمال عنف واعتداءات على مباني إدارية وعلى العلم التركي في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اعتقال 474 شخصا على خلفية التحريض إثر الأحداث التي شهدتها ولاية قيصري، بينهم 285 من أصحاب السوابق.

ودعا الوزير المواطنين الأتراك إلى عدم الانسياق خلف الأعمال التحريضية، والتصرف باعتدال.

Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 4️⃣7️⃣4️⃣ şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2024

“الخطاب المسموم”

وتعليقا على الأحداث في قيصري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من العجز اللجوء إلى الكراهية لتحقيق مكاسب سياسية من خلال تأجيج معاداة الأجانب وكراهية اللاجئين في المجتمع.

وأضاف “الخطاب المسموم للمعارضة أحد أسباب الأحداث المحزنة التي تسببت بها مجموعة صغيرة في (ولاية) قيصري”. وعبَّر أردوغان عن الرفض التام لأعمال التخريب المتمثلة في إضرام النار بالشوارع، وحرق المحال التجارية.