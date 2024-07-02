تركيا.. توقيف نحو 500 شخص جراء أحداث ولاية قيصري

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الثلاثاء، توقيف 474 شخصا إثر الأحداث التي شهدتها ولاية قيصري.

وقال الوزير عبر منصة إكس “285 شخصا ممن تم توقيفهم من أصحاب السجلات الجنائية في جرائم مختلفة مثل تهريب اللاجئين، والإصابة، والمخدرات، والنهب، والسرقة، والتحرش الجنسي، والاحتيال، وتزوير الأموال”، حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

ودعا الوزير المواطنين الأتراك إلى “عدم الانسياق خلف الأعمال التحريضية، والتصرف باعتدال”.

كما طالب المواطنين بعدم “ارتكاب جرائم مثل إيذاء الناس والبيئة والممتلكات بوسائل غير قانونية”، متعهدا بمحاسبة “من يدبرون لهذه المخططات والمؤامرات ضد دولتنا وشعبنا”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر مساء أمس الاثنين إن 4 أشخاص قُتلوا وأصيب آخرون بشمالي سوريا في مظاهرات نُظّمت احتجاجا على أعمال عنف طالت ممتلكات لسوريين في تركيا إثر اتهام لاجئ سوري بالتحرش بطفلة في ولاية قيصري.

قتـ ـلى ومصابون في شمال #سوريا إثر احتجاجات على أعمال عنف طالت سوريين في #تركيا#الجزيرة_مباشرhttps://t.co/GkSg07FG9g — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 2, 2024

وتلت أحداث قيصري، أعمال عنف واعتداءات على مبانٍ إدارية وعلى العلم التركي في مناطق بشمال سوريا.

من جانبه قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن “محاولات الإخلال بالنظام العام من قبل البعض سيتم إفشالها بفضل جهود مؤسسات الدولة”.

وأضاف خلال اجتماعه مع قادة القوات المسلحة التركية: “نراقب عن كثب التصورات السلبية والتوترات المتزايدة التي تمت محاولة خلقها مؤخرًا فيما يتعلق باللاجئين السوريين”.