سياسة|السودان

صور حصلت عليها الجزيرة مباشر توثق أوضاع النازحين في الفاشر غربي السودان (شاهد)

خيام بالية

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2/7/2024-|آخر تحديث: 3/7/202412:03 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت صور حصلت عليها الجزيرة مباشر عن أوضاع مأساوية يعيشها النازحون في مخيمي زمزم وأبوشوك ومراكز الإيواء بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وتعيش آلاف الأسر في ظروف قاسية مع نقص الغذاء والدواء والمياه، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الإقليم.

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وتأتي هذه الأوضاع مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي أدت إلى نزوح الملايين من منازلهم.

خيام بالية

وأظهرت الصور التي حصلت عليها الجزيرة مباشر نساءً وأطفالًا يعيشون في خيام بالية، ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة.

ومنذ 10 من مايو/أيار الماضي، تشهد الفاشر تحديدًا اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع”، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تُعَد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور (غرب).

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر