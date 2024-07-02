العبوة “سعيد” تضرب المدرعة “نمر” في مخيمات طولكرم ومقتل جندي إسرائيلي (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطرة في تفجير عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية بمخيم نور شمس في طولكرم، بينما أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين تبنيها العملية.

وقال الجيش، في بيان نشره مساء الاثنين، إن الجندي يهودا غيتو (22 عامًا) من برديس حنا – كركور (شمال) قُتل أثناء نشاط عملياتي شمالي الضفة الغربية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير العبوة الناسفة التي استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية من نوع “بانثر” في مخيم نور شمس.

ويُظهر الفيديو الآلية العسكرية وهي تتحرك عبر المخيم، تليها سحابة ضخمة من الدخان والحطام تتصاعد في السماء بعد التفجير.

ووفقًا لتقرير صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وقع الانفجار في مخيم نور شمس حوالي الساعة السابعة صباحًا خلال عملية دهم تهدف إلى اختراق محاور وإبطال مفعول عبوات ناسفة. وأدى الانفجار إلى مقتل سائق الآلية وإصابة قائد في وحدة دوفيدفان بجروح بليغة.

تبني سرايا القدس للعملية

بدورها، أعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم في بيان مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة من نوع “سعيد” تيمنًا بالشهيد سعيد الجابر، استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية من نوع “نمر” على الشارع الرئيسي بمخيم نور شمس في طولكرم، مما أسفر عن “تدمير الآلية بالكامل ومقتل وإصابة من فيها”.

وأكد البيان أن أفراد وحدة الهندسة في سرايا القدس قاموا بتفجير العبوة بنجاح، مشيدين بشجاعة المجاهدين الذين خاضوا اشتباكات مسلحة في محاور عدة من المخيم بقدرة واقتدار. وعبَّر البيان عن “الامتنان لله على هذا الإنجاز العسكري”.

خطر العبوات الناسفة في تزايد

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن خطر العبوات الناسفة في تزايد مستمر داخل المخيمات الفلسطينية، خاصة في طولكرم وجنين.

وذكرت الهيئة أن المقاومين الفلسطينيين يقومون بتفجير عبوات ناسفة قوية كلما دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المناطق، مما يزيد من مستوى التحديات الأمنية.

وأكدت أن أدوات الهندسة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لم تعد كافية للتعامل مع تطور هذه التهديدات.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع واحد من حادث مماثل في جنين، حيث قُتل ضابط من دورية حاروف في انفجار عبوة ناسفة.

وهذه الحوادث المتكررة تُبرز تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية والمداهمات، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في الضفة الغربية.