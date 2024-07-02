مؤثرون للجزيرة مباشر: لهذا السبب أفرج الاحتلال عن مدير مجمع الشفاء الطبي (فيديو)

تفاعل مؤثرون عرب عبر شاشة الجزيرة مباشر مع قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، بعد 7 أشهر قضاها في السجون الإسرائيلية.

وأكد الطبيب عمر يعقوب الثويني، رئيس الوفود الطبية الكويتية في غزة خلال الحرب، أن هناك آلاف الأسرى لا يزالون يقبعون في السجون الإسرائيلية، داعيًا الله أن يعينهم على جهادهم داخل السجون.

وقال الثويني “الإفراج عن محمد أبو سلمية هو خطوة إيجابية، ولكنها لا تكفي في ظل وجود آلاف الأسرى الآخرين الذين يعانون داخل السجون”.

وأضافت صانعة المحتوى آية الصفائحي أن الإفراج عن أبو سلمية جاء نتيجة للضغوط العالمية على إسرائيل، مشيرة إلى أن تلك الضغوط تمثلت في النشر والمظاهرات وإيصال أصوات المنكوبين في غزة إلى العالم.

وقالت الصفائحي “النشاطات الدولية والاحتجاجات المستمرة قد أثمرت أخيرًا في الإفراج عن د. أبو سلمية، ونأمل أن يشمل ذلك بقية الأسرى”.

تهم ملفقة وأهداف سياسية

وأوضحت المؤثرة نورة مهرية أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن محمد أبو سلمية لأنه لم يجد أي تهمة ثابتة عليه من تلك التي لفقها له كذبًا، بهدف استمرار سياساته القمعية ضد أهالي غزة.

وقالت مهرية “الاحتلال يستخدم الاعتقالات كوسيلة لضرب البنية الصحية في غزة، ولكن الحقيقة تظل واضحة بأن هذه الاتهامات ليست سوى أدوات للضغط والإرهاب”.

وأفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الدكتور محمد أبو سلمية بعد أكثر من 7 أشهر من احتجازه، برفقة أعداد من الطواقم الطبية التي اعتقلها الاحتلال من مستشفيات قطاع غزة.

وقد كان أبو سلمية أحد أبرز الشخصيات التي أسهمت في تقديم الرعاية الصحية في أصعب الظروف، وكان لاعتقاله أثر كبير على القطاع الطبي في غزة.