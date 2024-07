مصرع وإصابة العشرات جراء التدافع خلال تجمع ديني في الهند (فيديو)

ارتفع عدد القتلى في الهند جراء تدافع خلال تجمع ديني هندوسي بولاية أوتار براديش شمالي البلاد إلى 116 شخصًا على الأقل بينهم نساء وأطفال، كما جُرح العشرات حسب ما أعلن مسؤول حكومي كبير، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية بنقل العديد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج العاجل.

وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عبر منصة إكس عن تعويض قدره 2400 دولار لأقرباء الضحايا و600 دولار للمصابين في “الحادث المأساوي”.

My thoughts are with those bereaved in Hathras. Prayers with the injured. The UP Government is working to assist those affected. pic.twitter.com/hAhD5xFD1M

— Narendra Modi (@narendramodi) July 2, 2024