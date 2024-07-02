مقتل ضابط وجندي إسرائيليين وإصابات أخرى خطيرة في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن خسائر جديدة في صفوفه جراء المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد الجيش في بيان، اليوم الثلاثاء بمقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأوضح أن الضابط القتيل هو الرائد (احتياط) إيال أفينون (25 عامًا)، وأن الجندي هو الرقيب أول نداف إلشانان نولر.

كما أصيب جندي احتياطي في الكتيبة 121، اللواء الثامن، بجروح خطيرة، وفقًا لبيان الجيش.

ونشرت إذاعة جيش الاحتلال صور القتيلين، وقالت إنهما لقيا حتفيهما في معارك وسط غزة، دون مزيد من التفاصيل.

רס"ר במיל' נדב אלחנן נולר, בן 30 מירושלים, ורס"ן במיל' אייל אבניאון, בן 25 מהוד השרון, נפלו במרכז רצועת עזה. יהי זכרם ברוך@Doron_Kadosh pic.twitter.com/1BNRmDxps3 — גלצ (@GLZRadio) July 2, 2024

وأشار البيان إلى إصابة جندي آخر من الكتيبة 52 التابعة للواء 401 بجروح خطيرة، وذلك خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وبمقتل الضابط والجندي، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 674 عسكريا.