القسام: استدراج قوة إسرائيلية إلى نفق مفخخ وإيقاعها بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد استدراجها إلى فتحة نفق مفخخة.

وقالت القسام في منشور عبر حسابها على تلغرام “تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة صهيونية راجلة إلى عين نفق فُخِّخت مسبقًا وتفجيرها بأفراد القوة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع”.

وعلى صعيد العمليات في الضفة الغربية المحتلة تبنت القسام عملية التفّجير التي وقعت قرب مستوطنة “حرميش” شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان اليوم السبت “بعون الله وقوته وتوفيقه؛ تمكن مجاهدو القسام في محافظة طولكرم عصر يوم الأربعاء المُنصرم 17 يوليو/تموز من تفجير عبوة ناسفة بمركبة لجنود الاحتلال؛ تم زرعها مسبقًا بين قرية برطعة ومغتصبة حرميش، وبعد عودتهم لقواعدهم بسلام أكد مجاهدونا وقوع 4 إصابات مباشرة في الجنود الذين يستقلون المركبة”.

العبري

4 اصابات في تفجير العبوة قرب مستوطنة حرميش

التفجير تم عن بعد

السيارة كانت تحت الرصد عندما توقفت وفتح احد المستوطنين الباب انفجرت العبوة عملية نوعية ونقلة نوعية في العبوات pic.twitter.com/8goqNP8vmI — أركــــــــان (@ar2aan) July 18, 2024

رسالة تحذير

وأضاف البيان أن “العملية تأتي انتقامًا لدماء الشهداء من أبناء شعبنا وضمن الردّ على المجازر الصهيونية في قطاع غزة والعدوان الغاشم على الضفة المحتلة، ورسالة تحذير مباشرة ضدّ الانتهاكات التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك وجرائمها بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية”.

وتخوض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة معارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في كافة أنحاء القطاع، بالتزامن مع استمرار الحرب الشرسة التي تشنها تل أبيب على الفلسطينيين في غزة، واستهداف بعض الغارات مخيمات للنازحين وتجمعات للمدنيين.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 38919 شهيدا و89622 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.