اللحظات الأولى لاستهداف منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة غربي اليمن (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، عن سلسلة غارات استهدفت محافظة الحديدة غربي اليمن.

وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين “سلسلة غارات على مدينة الحديدة (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته)”.

وأوضحت القناة أن الغارات استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة، من دون ذكر مصدرها أو نتائجها.

بدوره، قال موقع أنصار الله التابع للحوثيين في خبر مقتضب “تتعرض مدينة الحديدة غربي اليمن لسلسلة غارات عدوانية على مناطق مختلفة” دون تفاصيل.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها، في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تَعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.